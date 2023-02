Hilden Kleiderkammer dankt Spendern

Zusätzlicher Bedarf an gut erhaltener Kleidung und Haushaltsware ergab sich laut Kleiderkammer 2022 unter anderem durch den Zuzug von Geflüchteten aus der Ukraine. Die veränderten Bedingungen stellten die Kleiderkammer vor große logistische und personelle Herausforderungen. „Nach einem Aufruf in der Zeitung meldeten sich dankenswerterweise viele Interessenten, so dass das Team von 50 Ehrenamtlern deutlich aufgestockt werden konnte“, berichtet Leiterin der Kleiderkammer Mechthild Hendrikson.