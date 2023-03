Hilden Wenn der Marder die Vögel raubt

Das dürfte hier nicht der Fall sein. Aber was treiben die Vögel überhaupt in der Kindertagesstätte? „Chicken on Tour“ nennt sich das Angebot einer Tiervermittlung, die damit Jungen und Mädchen im Vorschulalter den Kontakt zu den Hühnern ermöglicht. Wie schon im Vorjahr buchte der Kindergarten das Federvieh für die Dauer von fünf Wochen. Die Finanzierung übernahm der Förderverein.