Kinder in Hilden Kita Mäusenest kann neues Außengelände nutzen

Die Arbeiten auf dem Gelände der Kita waren nur eines von vielen Projekten, die vor allem in den Sommerferien vorangetrieben wurden. Hauptaugenmerk lag dabei auf den Schulen. So waren zum Beispiel am Helmholtz-Gymnasium für 180.000 Euro unter anderem Böden ausgetauscht und der Innenhof des neuen Oberstufenzentrums gestaltet worden. Die Gemeinschaftsgrundschule Im Kalstert erhielt ebenfalls neue Böden. Außerdem wurden die Heizkörper in den Turnhallen erneuert. Hier lagen die Kosten bei 100.000 Euro. In anderen Schulen standen kleinere Arbeiten an. Die Räume der Ganztagsschule an der Beethovenstraße wurden gestrichen, ebenso sieben Räume der Marie-Colinet-Sekundarschule. Die Gemeinschaftsgrundschule an der Schulstraße erneuerte die Beleuchtung, am Standort Düsseldorfer Straße stand die Lieferung und Montage einer Verteilerküche an.