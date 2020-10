Kostenpflichtiger Inhalt: Personallage in Hildens Kitas : „Die Kollegen kommen an ihre Grenzen“

Kita Kunterbunt: Erzieherin Inge Becker arbeitet seit 26 Jahren in der Kindertageseinrichtung. Hier kümmert sie sich um Berrin (4). Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden In den Kitas fehlt es an Personal. Manchmal stehen Mitarbeiter vor ihr und haben Tränen in den Augen. „Die Kollegen kommen an ihre Grenzen“, sagt Claudia Wendt, Leiterin des Familienzentrums Kunterbunt an der Lortzingstraße 1.