Baustelle in Hilden Kirchhofstraße erst Ende Juni einseitig gesperrt

Der Grund dafür liegt ein paar Hundert Meter weiter südlich. Bedingung für den Baustart am 24. Juni sei, dass zunächst die Verkehrseinschränkung auf der Richrather Straße aufgehoben werde. „Dort befindet sich zurzeit noch eine andere Baustelle. Dann erst kann auf der Kirchhofstraße eine mobile Ampel in Höhe der Gabelung aufgestellt werden. Die Baumaßnahme der Stadtwerke Hilden an der Kirchhofstraße soll sechs Wochen dauern und bis 2. August beendet sein“, so Sabine Müller weiter.