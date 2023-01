Hilden Kirchengemeinde lädt auf „himmlische Inseln“ ein

Für Familien gibt es – neben dem breiten Angebot an Eltern-Kind-Gruppen – wieder den beliebten Spielplatz unterm Dach sowie verschiedene Themenangebote für Eltern. Für Musikliebhaber gibt es festliche Konzerte sowie ein breites Angebot an Chören und Ensembles. Menschen, die sich in der Kirchengemeinde engagieren (möchten), finden einen „Basiskurs Bibel & Theologie“ im Programm sowie verschiedene Fortbildungen und Werkstätten. Und für Kinder und Jugendliche gibt es die unverwechselbaren Kindercafés und den offenen Treff SonderBar sowie eine Kinderspiele-Woche in den Sommerferien.