Zweite Aktion in Hilden Kippen sammeln und die Umwelt schützen

Zum Abschluss der Aktion stellt das Hilden-Clean-Team am Freitag, 14. Juni, 16 bis 19 Uhr, eine Sammelsäule auf dem alten Markt auf, in die alle Kippen eingefüllt werden. In diesem Jahr unterstützen die Stadtwerke Hilden die Aktion und überreichen jeder Helferin und jedem Helfer ein kleines Dankeschön, hieß es weiter. Weitere Informationen gibt es unter www.hilden-clean-team.de im Internet