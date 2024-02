Aktion in Hilden Kinderschutzbund lädt zu Late-Night-Shopping ein

Hilden · Am Donnerstag, 22. Februar, bietet der Kinderschutzbund in seinem „Offenen Kleiderschrank“ die ohnehin bereits günstige Kinderkleidung noch einmal preiswerter an.

21.02.2024 , 16:20 Uhr

Nadine Lichtenwimmer, Geschäftsführerin des Kinderschutzbundes Hilden, in den Räumlichkeiten des offenen Kleiderschranks. Foto: Kinderschutzbund

Der Winter neigt sich dem Ende zu, und deshalb startet der große Winterschlussverkauf im „Offenen Kleiderschrank“ beim Kinderschutzbund Hilden/Haan, Schulstraße 44 in Hilden. Wie Geschäftsführerin Nadine Lichtenwimmer mitteilt, erhalten die Kunden an diesem Donnerstag, 22. Februar, ab 17 Uhr einen Rabatt in Höhe von 50 Prozent auf Winterbekleidung für Kinder sowie ausgewähltes Spielzeug. Die Winterkollektion für Kinder bis Größe 164 umfasst kuschelige Jacken, warme Mützen, Handschuhe und vieles mehr. „Doch das ist nicht alles – wir verbinden das Einkaufen mit einer herzlichen Spendenaktion zugunsten der Trauerarbeit mit Kindern“, sagt Nadine Lichtenwimmer. Bei dem „Late-Night-Shopping-Event“ gebe es frisch gebackene Waffeln und Kaffee gegen eine Spende. „Die gesamten Einnahmen fließen direkt in die Unterstützung der Trauerarbeit mit Kindern“, erklärt die Geschäftsführerin des Kinderschutzbundes. Die Trauerarbeit mit Kindern ist eine Initiative des Kinderschutzbundes, die dazu beiträgt, jungen Menschen in schweren Zeiten beizustehen. „Der Verlust eines geliebten Menschen kann für Kinder besonders belastend sein, und wir möchten unseren Beitrag leisten, um ihnen Unterstützung und Trost zu bieten“, sagt Nadine Lichtenwimmer. Wer sich grundsätzlich über die Arbeit des Kinderschutzbundes informieren möchte, erhält weitere Informationen unter der Adresse www.kinderschutzbund-hildenhaan.de im Internet.

(RP)