Hilden : Kukuk präsentiert sich im Bürgerhaus

Hilden Bis zum 24. September ist die Jahresausstellung der Kinder- und Jugendkunstschule (KuKuK) in der Städtischen Galerie im Bürgerhaus zu sehen. Außerdem ist das neue Jahresprogramm da.

Sylke Jacobs ist diplomierte Designerin und unterrichtet neben weiteren sechs Dozentinnen seit 2018 an der bereits über 20 Jahre bestehenden Kinder- und Jugendkunstschule KuKuK. „Gerade nach den Corona-Beschränkungen, die vielen Kindern übel mitgespielt hat, ist es wichtig, Kompetenzen wie Sprechen, Lesen und soziales Verhalten über kreatives Gestalten zu lernen“, sagt Sylke Jacobs. In dieses kunstpädagogische Konzept wurde auch „Das Dunkle leuchtet hell“, ein Lesekreativworkshop für Kinder, den Jacobs entwickelt hat, integriert.

Neben dem Anmeldeformular im Programmheft können Anmeldungen können auch persönlich im Rathaus (Zimmer 327), per E-Mail an kukuk@hilden.de sowie über die Internetseite www.hilden.de/kreativangebote vorgenommen werden.

Auf spielerische Weise und mit viel Staunen startete am vergangenen Freitag im Wilhelm-Fabry-Museum das insgesamt sechs Termine umfassende Projekt, das Sprachvermögen und Konzentrationsfähigkeit der Kinder fördern will. „Wir sind froh, dass der Workshop „Das Dunkle leuchtet hell“ dank finanzieller Unterstützung der Stadt, die Gelder aus dem Topf für Integrationshilfen bereitgestellt hat, realisiert werden konnte“, erklärt Sandra Abend, Leiterin des Wilhelm-Fabry-Museums und verantwortlich für die Bildende Kunst im Kulturamt der Stadt. Personelle Probleme bei der Rekrutierung für das Dozierenden-Team gab es bislang nicht. „Wir mussten bislang nie suchen, wir wurden eher gefunden“, sagt Abend. „Wir haben einen sehr guten Teamgeist, so dass nicht nur die Arbeit mit den Kindern, sondern auch die Arbeit im Team sehr inspirierend ist“, ergänzt Jacobs.

Die siebenjährige Lena ist eine ausgesprochen sozial eingestellte Künstlerin, die gern ihre Bilder an andere Kinder verschenkt. Geblieben ist ihr großformatiges Herbstbild mit Baum, fallenden Blättern und einem Eichhörnchen. Das Bild wandert in den nächsten Tagen in die Städtische Galerie im Bürgerhaus, wo am Dienstag, 20. September, um 17 Uhr die Jahresausstellung feierlich eröffnet wird. In Petersburger Hängung werden Arbeiten aus 30 Kursen der Kunstakademie für Kinder und Jugendliche zwischen vier und 17 Jahren präsentiert. Die Ausstellung ist bis zum 24. September zu sehen. Während der Öffnungszeiten (Mittwoch und Freitag 16 bis 18 Uhr, Donnerstag 16 bis 19 Uhr sowie Samstag 11 bis 15 Uhr) besteht für die Galerie-Besucherinnen und -Besucher Gelegenheit, Mitglieder des Dozierenden-Teams kennenzulernen. Darüber hinaus ist anlässlich der Ausstellungseröffnung das neue Jahresprogramm der Kinder- und Jugendkunstschule KuKuK für 2023 inklusive Anmeldeformular erhältlich.