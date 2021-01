Hilden : Kinderheim-Leiter Hans Delcuve ist verstorben

Hans Delcuve vor dem Evangelischen Kinderheim an der Lievenstraße. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden Im Jugendamt und in der Hildener Musikszene sind viele Menschen geschockt und traurig. Hans Delcuve ist tot. Seit 1997 leitete er das Evangelische Kinderheim in Hilden, das viele Freunde und Unterstützer hat. Delcuve stand kurz vor der Rente. Er freute sich auf den Ruhestand, weil er noch so viele Pläne hatte.

Von Christoph Schmidt

Das Evangelische Kinderheim an der Lievenstraße wurde 1918 gegründet, um Kriegswaisen ein Zuhause auf Zeit zu geben und ist eine der ältesten Sozialeinrichtungen Hildens. 1930 wurde der Verein „Evangelisches Kinderheim“ als Träger gegründet. Zu den Gründungsmitgliedern zählte auch die Unternehmerfamilie Wiederhold. Hans Delcuve arbeitete dort seit 1984, 1997 übernahm er die Leitung von Diakon Reinart Niklas. Das Heim hat 24 Plätze und wird regelmäßig von den Jugendämtern im Kreis Mettmann, Düsseldorf, Wuppertal und Solingen belegt. Das ist ein Ausdruck für das Vertrauen und die Wertschätzung für die pädagogische Arbeit, die Hans Delcuve und seine 16 Mitarbeiter dort schon seit vielen Jahren leisten. „Wir versuchen nicht, Papa und Mama zu sein, aber die Atmosphäre wie in einer Familie zu gestalten“, hat Hans Delcuve das pädagogische Konzept des Evangelischen Kinderheims erklärt. Viele von den Betreuten haben eine Erzieher-Ausbildung gemacht. Da haben Hans Delcuve und seine Kollegen offenbar ganz viel richtig gemacht.