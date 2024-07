Viel Arbeit Kindergarten Rehkids ist jetzt eine „Acker-Kita“

In den vielfach ausgezeichneten Bildungsprogrammen von Acker (Acker-Racker und Gemüse-Ackerdemie) bauen Kitakinder sowie Schülerinnen und Schüler ihr eigenes Gemüse an und entwickeln so mehr Wertschätzung für Natur und Lebensmittel. „Mehr als 77.000 Kinder und Jugendliche an rund 1700 Kitas, Kindergärten und Schulen im deutschsprachigen Raum ackerten fleißig und entdeckten, wie lecker gesunde Ernährung sein kann“, so die Sprecherin weiter. Rudi Radieschen, das Maskottchen der Acker-Racker, sei immer dabei, wenn die Kinder spielerisch etwas über ihn und seine Gemüsefreunde erfahren.