Freizeit in Hilden Kinder- und Jugendkunstschule bietet neue Zehnerkurse an

Die Kinder- und Jugendkunstschule, Menschen in Hilden unter dem Namen „KuKuK“ geläufig, bietet ab Januar wieder Zehnerkurse an. Einmal pro Woche können sich die Teilnehmer dann kreativ austoben. „Das Labor der Farben“ mit Lena Lund verspricht Spaß mit Farben, Aromen und verrückten Techniken. Der Kurs beginnt am Montag, 8. Januar, und findet an diesem Tag wie auch in den folgenden Wochen von 15 bis 16.30 Uhr statt. Ebenfalls am Montag (17 bis 18.30 Uhr) startet ein Kurs unter dem Titel „Dein eigenes Buch oder Leporello“. Beide Angebote sind für Kinder ab sechs Jahren geeignet.