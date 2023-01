Neues Angebot in Hilden Kinder beschäftigen sich mit Gott und der Bibel

Der erste Termin ist am Samstag, 14. Januar in der Friedenskirche, Molzhausweg/Ecke Schumannstraße. Von 10 bis 12.30 Uhr gibt es ein Programm für die Kinder in Gruppen und das Mittagessen. Von 12.30 bis 13 Uhr schließt der Gottesdienst mit den Kindern, Eltern, Freunden und der Gemeinde an. In diesem Gottesdienst wird das Ergebnis der Arbeit der Kinder gezeigt. Das Angebot richtet sich an alle interessierten Kinder im Alter von 5 bis 10 Jahren. Die Gemeinde bittet: „Damit wir die Gruppen planen können, bitten wir um eine Anmeldung unter: familienkirche@evangelisches-hilden.de. Weitere Termine sind für den 11. Februar und 11. März geplant.