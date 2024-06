Debatte im Finanzausschuss Keine Steuer auf Tierheimhunde im nächsten Jahr?

Als Vertreter der Verwaltung regte Dezernent Peter Stuhlträger eine einjährige Testphase ab dem 1. Januar 2025 an. Verwaltungstechnisch sei es einfacher, eine solche Phase innerhalb eines Kalenderjahres durchzuführen. Bis zu diesem Zeitpunkt könne die Satzung überarbeitet werden. Dass noch nicht alle Details geklärt sind, ging auch aus einer weiteren Wortmeldung Bartels hervor. Nicht klar definiert ist der Umgang mit sogenannten Listenhunden, also nach dem Landeshundegesetz als gefährlich eingestufte Tiere wie zum Beispiel der American Staffordshire Terrier. Viele Gründe sprechen dafür, diese Tiere von der Regelung auszunehmen. Ramon Ludwig Kimmel (CDU) erklärte, dass seine Fraktion der Argumentation der Verwaltung folgen wolle. Er regte an, eine Stellungnahme des Tierheims zu einer befristeten Steuerbefreiung der Hunde einzuholen.