Kinder in Hilden Ausschuss entscheidet gegen Kita-Erweiterung

Hilden · Keine Mehrheit fand der Antrag der Grünen im Jugendhilfeausschuss, den Bürgertreff an der Lortzingstraße in eine Kindertagesstätte umzuwandeln. Am Ende einer ausgiebigen Aktion fiel die Entscheidung denkbar knapp aus.

12.05.2023, 15:47 Uhr

Der Bürgertreff Lortzingstraße muss wohl nicht Platz für eine erweiterte Kindertagesstätte machen. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Von Elmar Koenig

Fünf Stimmen sprachen sich am Donnerstag im Bürgerhaus dafür und sechs dagegen aus. Zwei Ausschussmitglieder enthielten sich der Stimme.