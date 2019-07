Hilden : Kaufhaus Schnatenberg prägte die Mittelstraße

Foto: Rolf Schnatenberg/Christoph Schmidt 11 Bilder Das Kaufhaus Schnatenberg prägte das Gesicht der Mittelstraße.

Viele Hildener haben dort über Generationen eingekauft. Das Kaufhaus war eine Institution im Einzelhandel. 2004 musste es nach fast 120 Jahren aufgeben, wurde abgerissen und durch einen Neubau ersetzt.

Als „Kaufhaus Gartenberg“ lebt das Kaufhaus Schnatenberg in die Jugendkrimis von Oliver Pautsch weiter. 1883 brach der junge Louis Schnatenberg in Sprockhövel auf, um in der Fremde sein Glück zu machen – nicht in Amerika, sondern in Hilden. Im Haus seiner Verwandten an der Mittelstraße 35 eröffnete der Kaufmann ein „Manufactur“-Geschäft mit gerade einmal 45 Quadratmetern Verkaufsfläche. Der junge Mann bot Modeartikel, Kurz-, Woll- und Weißwaren an. Das Geschäft florierte. Nicht zuletzt dank der tatkräftigen Mithilfe von Ehefrau Cäcilie. Schon 1907 konnten die Hildener die Angebote in fünf Schaufenstern bewundern.

Nach dem Ersten Weltkrieg übernahm Gustav Schnatenberg das Geschäft. Die Zeiten waren schwierig. Dennoch konnte der Sohn des Firmengründers neue Abteilungen einrichten und nach dem Umbau 1927 das damals größte Hildener Textilhaus eröffnen. Willi Schnatenberg wohnte damals auch mit seinen Eltern Gustav und Sibylle sowie den älteren Geschwistern Heinz und Cilly in dem Haus Mittelstraße 35.

In Nummer 37 lebte der jüdische Hausbesitzer und Geschäftsmann Carl Herz mit seiner Familie. Gustav Schnatenberg hatte von Carl Herz die Schaufensterfront gepachtet. In der Reichspogromnacht vom 9. auf den 10. November 1938 wurde Carl Herz ermordet. Willi Schnatenberg hat sich daran 2004 in der RP erinnert: „Plötzlich fuhren Lastwagen durch die Mittelstraße. Mit voller Beleuchtung. Ab und an hielten sie an, ließen die Motoren laufen und machten einen Höllenlärm. Auf dem Weg zum Helmholtz-Gymnasium sahen wir am anderen Morgen, dass etliche Schaufenster an der Mittelstraße eingeschlagen waren und Teile der Auslagen einfach auf die Straße geworfen worden waren.“ Später erzählten die Eltern dem damals Elfjährigen, dass Herr Herz erstochen worden war. Mehr erfuhr das Kind nicht. Aber im Hinterhof, beim Müll, fand der Junge eine blutgetränkten Badezimmerteppich. Carl Herz’ Söhne Otto und Manfred wurden 1942 in Ausschwitz ermordet. Drei Stolpersteine vor dem Haus erinnern bis heute an sie.

Gustav Schnatenberg kaufte das Nachbarhaus Nr. 37. Der Kaufpreis floß in Reichsmark auf Geheiß der Nationalsozialisten auf ein Sperrkonto. Nach dem Krieg meldete sich ein Rechtsanwalt und forderte im Namen der überlebenden Herz-Erben den Kaufpreis noch einmal. Die Schnatenbergs zahlten ein zweites Mal, diesmal in D-Mark.