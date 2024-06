Tier der Woche Kater Devil will ins Grüne

Ein Video auf der Facebookseite des Tierheims zeigt Devil in Aktion. Die Kamera begleitet den Kater bei seiner Pirsch über die Gänge und filmt ihn beim aufmerksamen Beobachten der anderen Katzen, beim Rekeln und Klettern und beim Spiel mit einem Katzenbaum. Das Video hat bereits über 160 Likes erhalten. Wer an Devil interessiert ist, sollte sich also sputen.