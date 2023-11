Brauchtum in Hilden Kartenvorverkauf für Karneval startet bei Hoppeditz-Erwachen

Georg Ott vom gleichnamigen Veranstaltungsservice hatte am Montag erklärt, dass von Altweiberdonnerstag bis Karnevalssamstag 2024 alle Events in der Stadthalle stattfinden. Für Freitagabend kündigte er eine große Schlagerparty an. Rosenmontag solle dann eine Outdoor-Party auf dem alten Markt steigen – mit Getränkeständen und einer Bühne. In das Festzelt am alten Markt hätten in der kommenden Session (wie auch schon in der vergangenen) durch die Baustelle am Axlerhof rund 200 Menschen weniger reingepasst. Dadurch seien dem Hildener Karneval wichtige Einnahmen für die Durchführung des Rosenmontagszuges weggebrochen. Statt der reduzierten Kapazität von 1200 Karnevalisten im Festzelt können in der Stadthalle laut CCH-Geschäftsführerin Julia Jürgensen rund 2000 Menschen gemeinsam feiern.