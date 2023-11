Immer schnell ausverkauft Karten für Musikschul-Weihnachtskonzert ab sofort zu haben

Eingebettet in diese Geschichte, bringen die Kinder in fantasievollen Kostümen Tänze auf die Bühne, die sie in den letzten Wochen mit den Fachkräften der Musikschule im Rahmen der Elementaren Musikerziehung in den Kindertageseinrichtungen eifrig eingeübt haben. Aufgrund der hohen Anzahl beteiligter Kinder präsentiert die Musikschule die Geschichte am 9. Dezember in zwei getrennten Aufführungen: um 10.30 Uhr und um 12.30 Uhr. „So finden neben den zahlreichen Eltern, Geschwistern, Großeltern und Freunden der mitwirkenden Kinder auch weitere interessierte Besucherinnen und Besucher Platz in der Stadthalle“, erklärt Christiane Herz weiter.