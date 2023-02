Karnevalswagen für Inklusionsprinzenpaar entsteht in Hilden Strahlende Kinderaugen beim Wagenbau

Die Karnevalssession rückt immer näher und damit auch der Straßenkarneval. Doch was wäre dieser ohne die bunt bemalten Karnevalswagen. Ein besonderer seiner Art ist dieses Jahr mit dabei: Der Inklusions-Prinzenwagen wird für das Inklusions-Prinzenpaar neu angefertigt. Die Idee kam dem Organisator Andreas Bloch in der Kneipe, wie er selbst sagt. „Ich versuche diesen Menschen eine Teilhabe zu ermöglichen. Das ist das Hauptziel“, erklärt der 51-Jährige. Der Auftakt für den Wagenbau startete am letzten Freitag im Januar statt. Dort wurden die Wagenwände von Kindern der Tageseinrichtung Kita Nordlichter bemalt. „Ich finde die Aktion super. Jung und alt malen gemeinsam und toben sich aus“; sagt Andreas Aguirre, Leiter der Kita. „Ich habe ein lilanes Herz draufgemalt und ein pinkes Fenster“, beschreibt Johanna. Die 15-Jährige ist die diesjährige Hofdame. Die Aktion kommt bei allen Beteiligten gut an. Die Inklusionsprinzessin Hildania Phoebe freut sich, dass so viele Leute dabei sind und hofft, dass es in den nächsten Jahren so weitergeht. Ihr liegt es am Herzen, die Inklusion in der Gesellschaft sichtbarer zu machen. „Man kann auch ein Prinzenpaar sein, wenn man ein Downsyndrom oder eine Behinderung hat“, erklärt die 19-Jährige. Ein Anliegen was auch dem Mitinitiator Andreas Bloch sehr wichtig ist: „Ich möchte Menschen mit Behinderung mitten in die Gesellschaft einladen“; erklärt der 51-Jährige.