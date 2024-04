Nach schwerer Krankheit Eddy Blum ist gestorben

Der 1945 in Köln geborene Eddy Blum gehörte lange Zeit zur Hildener Feuerwehr, engagierte sich zudem auch viele Jahre in der lokalen Politik, saß für die CDU im Hildener Stadtrat. Oft sah man ihn bei einem Kaffee mit anderen Hildenern in der Innenstadt zusammensitzen und über die aktuellen Themen in der Stadt diskutieren. Der Karneval stand für ihn aber immer im Fokus. Er begründete gemeinsam mit Heinrich Wimmer den Fundus des Hildener Karnevalsmuseums. Und auch nach seiner Präsidentschaft stand er den Musketieren mit Rat und Tat zur Seite, war regelmäßig mittwochs in der Geschäftsstelle anzutreffen. „Sein Lachen war einzigartig. Eddy war einfach eine große Hildener Persönlichkeit“, schreiben die Musketiere. „Wir wünschen all den Angehörigen und Freunden in dieser schweren Zeit ganz viel Kraft! Lieber Eddy, du wirst uns sehr fehlen!“