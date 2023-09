Entscheidung in Hilden Karnevals-Festzelt kommt nicht auf den Nove-Mesto-Platz

„Wir können die wirtschaftlichen Schwierigkeiten verstehen“, so FDP-Fraktionschef Rudolf Joseph. Ein Großteil der Karnevalspartys im Festzelt sei nach kurzer Zeit ausverkauft, das CCH könnte deutlich mehr Karten verkaufen – wenn das Festzelt denn größer wäre. „Wie wäre es denn, wenn das CCH in die Stadthalle zurückkehren würde?“, fragte Joseph in Richtung der Karnevalisten. Dort fänden deutlich mehr Menschen Platz als im Festzelt auf dem alten Markt. SPD-Fraktionschef Kevin Buchner, der auch Aufsichtsratsvorsitzender des Stadthallenbetreibers Stadt Hilden Holding ist, lud die Karnevalisten zu Gesprächen über eine Anmietung der Stadthalle ein. Wenn gleich mehrere Tage dort gefeiert werde, müsse man sich anschauen, wie die Preiskalkulation aussehen könne.