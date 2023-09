Vor der Session in Hilden Karnevalisten feiern auf dem Selgros-Parkplatz

Jetzt ist es Tradition: Zum dritten Mal feiert der Hildener Karneval das „Fest der Vereine“ auf dem Selgros-Parkplatz an der Oststraße. Am Sonntag, 15. Oktober, geht es dort um 11 Uhr los. Bis 17 Uhr wird geschunkelt und getöttert. „Ein buntes Programm mit Musik und Tanz lädt jeden zum Verweilen ein. Waffeln, Pommes, Würstchen und Matjesbrötchen – hier ist für alle was dabei“, schreiben die Narren in ihrer Ankündigung. „Der Hildener Karneval lebt, nur noch wenige Wochen bis zum 11.11. Am 15. Oktober gibt es schon mal einen Vorgeschmack auf die Session.“