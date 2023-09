Karneval in Hilden Kommt das Festzelt auf den Nove-Mesto-Platz?

Wer Altweiber oder Rosenmontag schon mal im Festzelt des Carneval Comitees Hilden (CCH) auf dem alten Markt mitgefeiert hat, der weiß: Die Kostüme sind bunt, die Besucher gut gelaunt, Stimmung ist in der Regel toll. Die Veranstaltungen sind zum größten Teil ausverkauft, die Karnevalisten könnten noch mehr Karten verkaufen. Nun bittet das CCH darum, das Festzelt auf dem Nove-Mesto-Platz aufbauen zu können – um die Einnahmesituation zu verbessern. Denn sonst „befürchten wir, in Zukunft unsere Aufgaben für das Brauchtum nicht mehr in dem aufgeführten Maß wahrnehmen zu können und sehen die Brauchtumspflege als gefährdet“, schreibt das CCH in seinem Antrag, der kommende Woche Mittwoch, 13. September, Thema im Stadtrat sein wird.