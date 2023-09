Historisches in Hilden Kalender unterstützt die Hildener Tafel

Das Deckblatt ziert der Firmenwagen des Malergeschäftes Radenberg. Der fuhr übrigens nur auf drei Rädern (vorne eins, hinten zwei). Blättert man um, folgen zwölf Monate mit zwölf Motiven. Der Bilderspaziergang startet im Januar mit einer Aufnahme der Kreuzung Ellerstraße/Apfelstraße. Im Februar ist der Vespaclub in Karnevalsverkleidung zu erkennen. Im März wirft der Betrachter einen Blick in die Neustraße des Jahres 1966. Als nächstes Motiv kann man eine Gruppenaufnahme zur Goldkonfirmation am Gemeindehaus an der Schulstraße erkennen, die ist noch einmal zehn Jahre älter. Eine Luftaufnahme des Karosseriewerks Fritz Lotze an der Hoffeldstraße begleitet den Mai. Die Heiligenstraße im Jahr 1971 ist im Juni abgebildet.