Hilden : BA: Kahlschlag an der Itter wäre „Baumfrevel“

Hilden Die Absichtserklärung des BRW habe bei der Bürgerakttion genauso wie bei vielen Menschen in der Stadt Empörung ausgelöst. Die BA hat beantragt, das Thema im Umweltausschuss auf die Tagesordnung zu setzen.

„Auf keinen Fall wird sich die BA mit dem Entfernen der Bäume an der Itter so einfach abfinden.“ Damit reagiert die Ratsfraktion auf die Ankündigung des Bergisch-Rheinischen Wasserverbands, entlang der Itter hunderte Bäume fällen zu wollen. Sie hat in einem ersten Schritt beantragt, das Thema im Umweltausschuss auf die Tagesordnung zu setzen. Die RP hatte berichtet, dass sich der BRW zunächst in einem ersten Teilabschnitt das Fällen von zig Bäumen entlang der Itter genehmigen lassen will. „Das wäre Baumfrevel auf hohem Niveau“, sagt BA-Fraktionschef Ludger Reffgen. Als ersten Schritt hat seine Fraktion jetzt einen Antrag gestellt, die Angelegenheit zum Thema in der nächsten Umweltausschuss-Sitzung zu machen.