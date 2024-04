Neueröffnung am Sonntag Kaffee und Kunst im neuen Café Time-out in Hilden

Kunst und Café sollen ab Sonntag an der Heiligenstraße 6 in Hilden aufeinandertreffen. Dann eröffnet in der Innenstadt das neue Café „Time out“. Hinter dem neuen Gastroangebot steckt Shahin Makhsouspour. Der 39 Jahre alte Düsseldorfer hat sehr viel Erfahrung in der Branche sammeln können, bevor er sich nun selbstständig macht.