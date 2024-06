Abschaffung des Nebenkostenprivilegs Werden bald die Bildschirme schwarz?

Das Nebenkostenprivileg stand dem jedoch entgegen: „Die Mieter mussten sich zufrieden geben mit dem, was bei Anmietung vorhanden war“, erklärt Haus & Grund. „Dies mag für einige Mieter unbefriedigend gewesen sein, aber anderseits wäre ein Vermieter nie mehr allen gerecht geworden.“ Nun kann jeder Mieter selber entscheiden, wo, wie und ob er Kabelfernsehen schauen will – ohne an den Kosten etwa in einem Mehrfamilienhaus beteiligt zu sein.