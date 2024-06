Hilden vor der Europawahl Schüler simulieren Urnengang

Wer von den Schülern am Sonntag wirklich ins Wahllokal geht, weiß natürlich niemand. Die Wahlbeteiligung am Berufskolleg konnte sich jedoch sehen lassen: Sie lag laut Danuser bei nahezu 100 Prozent. Noah Pick, Laura Martin und Muhammad Hamo versicherten derweil, definitiv zur richtigen Wahl zu gehen. Ihre Wahlentscheidung, betonen alle drei unisono, habe übrigens schon etwas länger festgestanden. Informationen über politische Themen entnähmen sie alle überwiegend aus öffentlich-rechtlichen Medien. Im Verlauf der Woche werden die Stimmen am Berufskolleg ausgezählt und an Kumulus weitergeleitet. Die Verkündung der Ergebnisse findet allerdings – um dem echten Wahlergebnis nicht vorzugreifen – erst um 18 Uhr am Wahl-Sonntag statt.