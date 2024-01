Am Bahnhof Hilden Junger Mann mit Bart raubt Handtasche von 18-Jähriger

Die 18-jährige Düsseldorferin stieg laut einer Behördensprecherin gegen 6 Uhr an der Bushaltestelle „Bahnhof Hilden“ aus und lief Richtung Benrather Straße. Im Bereich des Bahnhof-Vorplatzes stieß sie plötzlich ein unbekannter Mann zu Boden. „Anschließend entriss er ihre Handtasche mitsamt Portemonnaie und entfernte sich fußläufig mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Benrather Straße/Neustraße“, so die Sprecherin weiter. Die junge Frau sei durch den Sturz leicht verletzt worden.