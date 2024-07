Veranstaltung in Hildener Bücherei Junge Menschen erleben Japan, Mangas und Ramen

Junge Japan-Fans aufgepasst: Jugendliche zwischen 10 und 14 Jahren können am Freitag, 9. August, in der Hildener Stadtbücherei, Nove-Mesto-Platz 3, erstmals ein kulturelles Abenteuer mit Mangamotiven, Origami, Cosplay und der berühmten Nudelsuppe erleben. Das teilte die Stadt jetzt mit. „Spannende Informationen über Japan und die Cosplaykultur ergänzen den beliebten Manga-Workshop mit Alexandra Völker. Zusätzlich wird in der in der Pause eine Nudelsuppe zubereitet, die die Teilnehmenden mit allerlei Zutaten selbst bestücken können“, hieß es weiter.