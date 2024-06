Politische Bildung Bewerbungen für Jugendlandtag ab sofort möglich

Der CDU-Landtagsabgeordnete Christian Untrieser bietet jungen Menschen an, vom 7. bis zum 9. November als Teil des 14. Jugendlandtags seinen Platz im Parlament einzunehmen. Beim Jugendlandtag, an dem seit 2008 rund 2600 und allein im letzten Jahr 191 junge Menschen aus allen Teilen von Nordrhein-Westfalen teilgenommen haben, schlüpfen junge Menschen in die Rollen der Abgeordneten.