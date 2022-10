Hilden​: Jugendliche sollen Sperrmüll unter A3-Brücke angezündet haben​

Hilden Zeugen alarmierten die Polizei, die den brennenden Sperrmüll noch vor Eintreffen der Feuerwehr löschen konnte. Vor trafen die Beamten auf mehrere Jugendliche.

(RP) Die Polizei ist in der Nacht zu Mittwoch, 5. Oktober, zu einer Brandstiftung an der Unterführung der A3 im Hildener Osten gerufen worden. Wie die Beamten mitteilen, sollen Jugendliche an der Beckersheide in Hilden Sperrmüll angezündet haben.