Gefährlicher Eingriff in Straßenverkehr : Jugendliche kippen Mülltonnen auf die Straße

Hilden Zwei Autofahrer konnten erst im letzten Moment ausweichen und somit einen Unfall verhindern

Jugendliche haben in der Nacht zu Mittwoch am Ohligser Weg als auch an der Lindenstraße in Hilden mehrere gefüllte Mülltonnen auf die Straße geschmissen. Ein Zeuge hatte die Polizei gegen 1.10 Uhr alarmiert.