Prekäre Betreuungslage in Hilden Elternbeirat fordert für Kita an Lortzingstraße

Der Jugendamtselternbeirat fordert die Stadt auf, kurzfristig im Bürgertreff an der Lortzingstraße eine Kindertagesstätte für zwei Gruppen einzurichten. Der Vorsitzende Michael Hirsch-Herda hatte bereits in der vergangenen Woche in der Sitzung des Jugendhilfeausschusses auf die Dringlichkeit hingewiesen: Nach den Sommerferien dürften deutlich mehr als 200 Betreuungsplätze in Hilden fehlen. Während im Ü3-Bereich eine Versorgungsquote von 96 Prozent erreicht werden dürfte, liegt diese bei den Ein- und Zweijährigen bei rund 55 Prozent.