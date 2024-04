Vandalismus am Fritz-Gressard-Platz Wer zerstörte das „Jugend forscht“-Projekt?

Dabei hatten sich die beiden Schüler mit der Brücke ein offensichtlich problematisches Terrain ausgesucht. Enßlin berichtet von einem seit sechs Jahren anhaltenden Vandalismus in dieser Umgebung. „Voriges Jahr wurden 200 Tulpen ausgegraben und vermutlich in die Itter geworfen.“ Ein Jugendlicher, dessen Name ihm bekannt sei, sei bei einer Tat beobachtet worden. Vor allem an den Wochenenden und den Feiertagen sei am Fritz-Gressard-Platz mit mutwilligen Zerstörungen zu rechnen. Ihm sei auch mal ein Fahrrad geklaut worden, berichtet der Lehrer. Da es so abgeschlossen war, dass man es nicht fahren konnte, lag es in einem Gebüsch in der Nähe.