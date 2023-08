Vereinstag in Hilden Jubiläumsjahr im Waldbad geht zu Ende

Seit 100 Jahren bietet das Hildener Waldbad in der Sommersaison Abkühlung sowie Spaß am und im Wasser. Was 1923 mit einem Naturbecken begann, entwickelte sich über die Jahre zum modernen Freibad mit Sprungtürmen, großen Schwimmbecken und einer weitläufigen Liegewiese. Ihr Jubiläum feierte die städtische Einrichtung in diesem Jahr mit mehreren Veranstaltungen. Den Abschluss bildete am vergangenen Samstag der Hildener Vereinstag mit vielen Angeboten rund um den Wassersport.