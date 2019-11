Bester Chor im Westen : Joyful Voices scheitern schon im Vorentscheid

Wichtig war es dem Chor „Joyful Voices“, beim Wettbewerb überhaupt mitgemacht zu haben – auch wenn es ein frühes Aus gab. Foto: Melanie Grande/Bavaria Entertainm./M.Grande

Hilden Für den Hildener Gospelsänger endete der WDR-Wettbewerb „Bester Chor im Westen“ am Freitagabend. Für alle war es dennoch ein unvergessliches Erlebnis.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Ina Schwerdtfeger

Viele Hildener haben am Freitagabend ab 20.15 Uhr gebannt die Aufzeichnung des Chor-Wettbewerb des WDR im Fernsehen verfolgt und für ihren Favoriten „Joyful Voices“ die Daumen gedrückt. „Die Konkurrenz war aber leider bärenstark“, berichtet Chorleiterin Larissa Zöllner. „Im ersten Moment waren wir etwas enttäuscht. Doch Teil des Wettbewerbs zu sein, hat uns allen unheimlich viel Spaß gemacht.“

Der Chor der Evangelischen Kirchengemeinde Hilden besteht aus rund 40 Männern und Frauen im Alter von 25 bis 80 Jahren, die sich etwa alle zwei Wochen zur Probe treffen. Die Entscheidung, beim „Besten Chor im Westen“ anzutreten, war erst einmal ein Versuch – vorher haben die Hildener weder auf großen Bühnen oder Festivals gesungen noch haben sie an Wettbewerben teilgenommen. Dass der Laienchor dann überhaupt zum Vorentscheid eingeladen wurden, konnte keiner der Teilnehmer so richtig glauben. „Für uns war der Auftritt ein bisschen so wie zu Olympia eingeladen zu werden und vergleichsweise in der Disziplin Weitsprung anzutreten“, erklärt Zöllner. „Wir haben dabei dann etwa 8,10 Meter geschafft, die Medaillen wurden aber erst bei 8,90 Meter vergeben.“ Dennoch habe der Chor von Zuschauern, die den Chor bereits im Vorfeld kannten, viel positive Rückmeldung zu der Show in der Zeche Zollverein (Essen) erhalten. „Viele haben uns gesagt, dass wir so gut gesungen hätten wie noch nie“, erzählt Zöllner stolz.

Info Das muss man zu Joyful Voices wissen Bestehen Den Kirchenchor der Evangelischen Kirchengemeinde gibt es mittlerweile seit 15 Jahren. Gesungen werden Gospelstücke Geprobt wird im Zwei-Wochen-Rhythmus im Gemeindezentrum an der Reformationskirche, Markt 18, von 19.30 Uhr bis ca. 21.30 Uhr. Die nächste Probe ist am 14. Januar 2020. (Neue Sänger willkommen) Auftritt Wer den Chor live erleben möchte, hat dazu am 1. Dezember, 10 Uhr, in der Reformationskirche Gelegenheit Infos unter www.evangelisches-hilden.de/der-chor-joyful-voices

Auch wenn Joyful Voices die Jury um Chartstürmerin Beatrice Egli, Sänger Giovanni Zarrella, „Texas Lightning“-Frontfrau Jane Comerford und Rolf Schmitz-Malburg vom Rundfunkchor mit „He reigns“ (Kirk Franklin) nicht überzeugen konnten – von zehn Chören pro Vorentscheid kommt nur die Hälfte weiter – haben Wettbewerb und Vorbereitung den Gospelsängern einen gewaltigen Motivationsschub gegeben.

Schon allein die Planung sei ganz anders gewesen. Alle zwei Wochen treffen sich die Hildener sonst mit ihrer Chorleiterin, um viele unterschiedliche Stücke zu proben. Für den Wettbewerb hätte man seit Ende der Sommerferien mindestens einmal die Woche geübt. Intensiv geprobt wurden dann insgesamt nur vier ausgewählte Lieder. „Einmal haben wir uns sogar in der Sportmühle zur Probe getroffen, weil es dort einen riesigen Spiegel gibt“, erzählt Zöllner. „So konnten sich die Sänger auch einmal selbst beobachten.“

Laut Zöllner sei der Auftritt beim „Besten Chor im Westen“ etwas ganz besonderes gewesen. Ein Moment, der die Chorleiterin allerdings am meisten berührt hätte, sei der Drehtag in der Reformationskirche gewesen. Dort hatte der Chor für den WDR einen 90-sekündigen Vorstellungsclip für die Show aufnehmen müssen, der auch am Freitagabend im Fernsehen zu sehen war. „Die Kirche war unfassbar voll mit Menschen, die wir kannten und die wir nicht kannten. Für den Clip haben wir rund zwei Stunden lang nur ein und dasselbe Lied gesungen und keiner ist gegangen“, beschreibt Zöllner immer noch fasziniert. Einige Teilnehmer seien beispielsweise auch beim Einkauf angesprochen worden „Bist du nicht auch in diesem Chor, der beim WDR mitmacht?“. Die Resonanz sei überwältigend. „Doch vermutlich werden wird erst einmal nicht mehr an einem so großen Wettbewerb teilnehmen“, erklärt Zöllner. „Wir sind ein Gemeindechor, zu dem jeder hinkommen kann. Bei uns steht der Spaß im Vordergrund. Andere Chöre proben ernsthafter und haben dann auch ein ganz anderes Niveau.“

Zehn weitere Chöre sind am Freitag. 29. November, im zweiten Vorentscheid zu sehen. Das Halbfinale wird am 6. Dezember live im WDR gezeigt, das Finale ist am 13. Dezember, jeweils 20.15 Uhr.

(isf)