Kurs im Haus im Süden Einstieg in die Kunst der Jonglage

(elk) Jonglieren ist ein Training fürs Gehirn. Und weil die positiven Folgen für die kognitiven Fähigkeiten so offensichtlich sind, macht das Haus im Süden an der Sankt-Konrad-Allee 76a in Hilden Interessierten ein besonderes Angebot. Am Montag, 29. April, gibt es zwei Jonglage-Stunden. Beginn ist um 10 Uhr. Das Angebot ist kostenlos. Es wird um eine Spende gebeten, damit neue Bälle gekauft werden können.