Verband bildet Schulsanitäter aus Johanniter sind auf der Suche nach jungen Mitgliedern

Die Johanniter in Hilden nehmen den Internationalen Tag der Jugend am 12. August zum Anlass, um auf ihre Angebote für junge Menschen in der Itterstadt hinzuweisen. Der Ortsverein lädt konkret zur Gruppenstunde zwei Tage später in der Dienststelle an der Düsseldorfer Straße 38 ein. Mittwochs gibt es hier ein einstündiges Treffen für Jugendliche im Alter von 13 bis 17 Jahren. Beginn ist um 17.45 Uhr.