Sepndenaktion in Hilden Johanniter sammeln für Weihnachtstruck-Aktion

Hilden · Die Weihnachtstrucker-Aktion geht in die nächste Runde. In Hilden können die Spendenpakete an der Johanniter-Kita am Tucherweg abgegeben werden.

06.12.2022, 13:59 Uhr

In der Johanniter-Kita werden die Pakete gesammelt. Foto: obs/Andrei Dascalescu