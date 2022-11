St. Martinsumzug am 6. November in Hilden : Er spielt beim großen Martinszug den Bettler

Hilden Seit knapp zehn Jahren spielt Jörg Owsianowski den Bettler beim St. Martinsverein Hilden-Süd. In diesem Jahr entdecken Veranstalter und Teilnehmer Neuland. Denn der Umzug zieht erstmals durch die Innenstadt.

Der Legende nach reitet der römische Soldat Martin an einem kalten Wintertag an einem frierenden Mann vorbei. Der hat nicht mehr als Lumpen an und tut Martin so leid, dass er seinen Mantel in der Mitte teilt und die Hälfte dem armen Mann schenkt. Diese Szene hat Jörg Owsianowski beim größten St. Martinsumzug Hildens mittlerweile etwa zehnmal gespielt. Für die Rolle erfüllt er gute Voraussetzungen. Denn der 67-Jährige ist Ur-Hildener und auch im Hildener Süden aufgewachsen. Daher kennt er den Umzug des St. Martins-Vereins Hilden-Süd von klein auf. „Als Kind bin ich selbst immer nach dem Umzug von Haustür zu Haustür gegangen und habe gesungen“, berichtet Owsianowski. Heutzutage nehme diese Tradition bei den Kindern leider immer mehr ab. Zudem ist Owsianowski Vorsitzender des Bürgervereins Hilden-Süd. „Der Bürgerverein Hilden-Süd hat schon immer eng mit dem St. Martinsverein gearbeitet und zum Beispiel auch mit Ordnerpersonal während des Umzugs ausgeholfen. Als ich dann irgendwann gefragt worden bin, ob ich den Bettler spielen möchte, war es klar, dass ich den Verein unterstütze“, erklärt Owsianowski. Als Bettler brachte der Vorsitzende des Bürgervereins auch sein eigenes Kostüm mit, eigens genäht. „Ich bin von Beruf Dekorateur“, berichtet der Hildener.

Gespannt ist der Darsteller des Bettlers allerdings, wie der Umzug in diesem Jahr angenommen wird. Anders als zuletzt findet der Umzug nicht im Hildener Süden statt, sondern erstmals in der Innenstadt. „Eine Zentralisierung macht Sinn“, sagt Owsianowski. „Denn immer mehr Plätze, die wir im Süden genutzt haben, sind weggefallen.“ 2500 Teilnehmer habe es pro Zug gegeben. „Der Umzug hatte allerdings immer eine schöne Atmosphäre, weil die Anwohner, durch deren Straßen der Zug führte, extra ihre Fenster dekoriert haben, oder Stände in ihrem Garten aufgebaut haben.“ Das müsse sich in der Innenstadt erst noch etablieren. Der Umzug durch die Innenstadt findet am Sonntag, 6. November, statt und startet um 17 Uhr an der St. Jacobus Kirche in der Mittelstraße. Die Mantelteilung ist am Nove-Mesto-Platz geplant. Wichtig sei es laut Owsianowski aber, dass die Tradition gepflegt werde. Nicht nur durch den Umzug, sondern auch mit anderen Veranstaltungen des St. Martinsvereins wie beispielsweise dem Martinsliedersingen am 9. November auf dem alten Markt oder dem Puppenspiel am 7. und 11. November.