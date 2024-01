Aktion kurz vor Weihnachten „Jecke Fründe“ spenden Startgeld von Tannenbaumweitwurf

Beim Tannenbaumweitwurf kurz vor Weihnachten 2023 haben die Teilnehmer ihr Startgebühr gespendet, und die Organisatoren vom Karnevalsverein “Jecke Fründe“ haben den Betrag auf 444,44 Euro aufgerundet. Am Freitag hat die KG den Betrag bei einem Besuch der Hildener Tafel an die Mitarbeiter dort übergeben. „Wir freuen uns, dass diese spaßige Veranstaltung zu einem so ansehnlichen Betrag für unsere Tafel geführt hat“ erklärte der Geschäftsführer des SKFM Hilden, Hubert Bader.