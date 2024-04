28. Auflage des Musikfestivals Das sind die Stars der Hildener Jazztage

Ein ebenso feines Näschen haben die Organisatoren mit dem Engagement von Caris Hermes unter Beweis gestellt, die bereits Anfang dieser Woche in der Blue Note Bar im Hotel am Stadtpark zu erleben war. Die 32-jährige Kontrabassistin hatte ihre Teilnahme an den Jazztagen bereits zugesagt, bevor sie mit dem WDR-Jazzpreis 2024 ausgezeichnet wurde. Angesichts solcher Namen verwundert Baumgärtners Feststellung nicht: „Wir sind kompromisslos in Sachen Jazz und ausschließlich an Qualität interessiert. Ich habe kein Problem mit anderen Stilen, aber das Ganze darf nicht verwässert sein.“