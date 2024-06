Wild in Hilden gehetzt Jäger appellieren nach Hetzjagd, Hunde anzuleinen

Björn Möller ist es leid, immer wieder in den Stadtwald gerufen zu werden, um Wildtiere zu erschießen, die kurz zuvor von freilaufenden Hunden gehetzt worden sind. Auch in jüngster Vergangenheit wurde Rehe und andere Tiere durch den Wald und über Felder gejagt. Dabei sollten Hundebesitzer gerade jetzt besonders vorsichtig sein: „Aktuell liegen die Kitze“, erklärt Björn Möller. Die Mütter legen sie in hohem Gras oder in Feldern ab, um die Aufmerksamkeit von ihnen abzulenken und sie zu schützen. Nur zum Säugen kommen sie zurück. Eine leichte Beute für wildernde Hunde.