Kultur in Hilden Der Itterbühne droht die Obdachlosigkeit

Möglicherweise findet sich ja ein Mensch in Hilden, der über die jüngste Komödie so schallend gelacht hat, dass er nun der Itterbühne liebend gerne eine Garage zu einem günstigen Preis anbieten möchte. Alternativ könnten sich die Theaterschaffenden auch vorstellen, als Untermieter einen Teil einer Lagerhalle zu belegen. In der Regel werden die Requisiten für die Vorstellungen im Herbst und für Anschlusstermine im Frühjahr benötigt. Hin und wieder müsse man dort auch Bühnenwände streichen können, sagt Kruppa. Nur für diese Fälle braucht das Ensemble also Zutritt zum Lager. Wer helfen möchte, kann sich bei der Itterbühne per E-Mail (itterbuehne@gmail.com) melden.