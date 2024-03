Itterbühne gibt Zugaben Letzte Aufführungen von „Der Omatrick“

Am kommenden Wochenende geben die Schauspieler zwei Vorstellungen in Haan, ehe zwei weitere in Hilden die Spielzeit beschließen. Eintrittskarten für den 23. und 24. März zum Preis von 9 Euro zuzüglich Vorverkaufsgebühr sind im Reisebüro Dahmen an der Mittelstraße 73 oder Neanderticket erhältlich. Übrigens: In der Gartenstadt ist der CVJM-Saal an der Alleestraße der Spielort, und zwar am ebenfalls am Samstag ab 19 Uhr sowie am Sonntag ab 15.30 Uhr. Karten gibt es bei Zigarren Fischer an der Friedrichstraße 15 in Haan.