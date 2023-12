Außergewöhnliche Ausstellung in Hilden Warum in dieser Ausstellung nur ein Bild zu sehen ist

Der Mann schaut selbstbewusst, fast kritisch aus seinem goldenen Rahmen. Er trägt die dunklen Haare wohlonduliert und die Barttracht gepflegt über seinem steifen weiß-plissierten Mühlsteinkragen vor dunklem Hintergrund. Ein derart klassisches Porträt aus dem 17. Jahrhundert würde man als Kunstkenner eher in einem Museum in Amsterdam oder Antwerpen erwarten. Tatsächlich hängt das eher kleinformatige Öl-Gemälde jetzt in der Städtischen Galerie im Bürgerhaus. Da fragt man sich: Wie kommt es dahin?