Gemeinsames Konzept Ist das die Rettung fürs Krankenhaus Hilden?

Die Nachricht kam am Mittwochabend: Unter der Überschrift „GFO entwickelt gemeinsames Konzept für Kliniken in Langenfeld und Hilden: ein Krankenhaus mit zwei Standorten“ teilten Kplus-Sprecherin Cerstin Tschirner und GFO-Sprecherin Steffi Schneider vielleicht die Rettung des Hildener Krankenhauses mit: „Die gemeinnützige Gesellschaft der Franziskanerinnen zu Olpe (GFO) prüft ein neues Konzept für die Patientenversorgung im südlichen Kreis Mettmann nach der angekündigten Schließung der Krankenhausstandorte in Haan, Hilden und Solingen-Ohligs durch die Kplus-Gruppe. Damit kommt die GFO der Bitte des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen nach.“ Sollte die Prüfung erfolgreich sein, wird es wahrscheinlich auch in Zukunft eine Klinik in Hilden geben.