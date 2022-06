Am Hölterhöfchen in Hilden : Internationales Kinderfest mit Musik und Spiel

2018 fand das letzte Kinderfest am Holterhöfchen statt. Archivfoto: teph Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden Am Sonntag gibt es am Holterhöfchen in Hilden von 12 bis 18 Uhr Konzerte, Tanzdarbietungen, unzählige Spielmöglichkeiten und manche Leckerei.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Endlich wieder Kinderfest – Musikschule, Jugendförderung und mehrere ausländische Kulturvereine laden für Sonntag, 19. Juni, von 12 bis 18 Uhr ans Holterhöfchen ein, um gemeinsam zu feiern. Mit eigenen Ständen, Aktionen und Bühnenbeiträgen dabei sind in diesem Jahr der Jugoslawisch-deutsche Kulturverein, der Verein Hand in Hand, der Arabische Verein, die Ditib Türkische Islamische Gemeinde, der Slowenische Kultur- und Sportverein sowie das Bauchtanzstudio Fayoum. Beteiligen werden sich außerdem das Stellwerk für Familien sowie das Kinderparlament.

Um 12 Uhr wird das Fest mit einem Jekits-Konzert eröffnet. Dann folgt ein buntes Programm mit Auftritten verschiedener Musikschul-Ensembles und folkloristischer Tanzgruppen sowie um 14.30 Uhr mit der Tanz-Revue „Let it BEAT“, die Kinder aus dem Elementarbereich der Musikschule gestalten – ein besonderer Höhepunkt des Festes, da die Kinder hierfür nicht nur Tänze zu Songs der Beatles eingeübt, sondern sich auch in dazu passenden, besonders schönen Kostümen präsentieren. Auch aus der Ukraine nach Hilden geflüchtete Kinder werden auf Einladung der Musikschule einen kleinen Auftritt bestreiten und traditionelle ukrainische Lieder vortragen.

Neben diesem Programm vor und auf der Bühne von 12 bis 18 Uhr können sich Kinder bei den unzähligen Spielmöglichkeiten richtig austoben. Das Spielmobil bietet neben Rollen-Rutschbahn, Hüpfburg, Bungee-Run, Malgarten und diversen anderen Spielgeräten auch den Mitmachzirkus an. An den Ständen des Kinderparlamentes und des Stellwerks gibt es Bastel- und Malangebote sowie eine Tombola. Die Schulpflegschaft der Musikschule bietet Kaffee und Kuchen an, internationale Spezialitäten gibt es an einigen Ständen der Kulturvereine. „Für die Abkühlung zwischendurch werden nicht nur der Getränkestand mit einem entsprechenden Angebot bereitstehen, sondern auch ein Eiswagen“, heißt es weiter.

„Wir freuen uns riesig darauf, mit den Hildener Kindern wieder ein buntes und lebendiges Fest feiern zu können“, erklärt Musikschulleiterin Eva Dämmer. „Wir hoffen auf gutes Wetter und auf viele gut gelaunte Kinder und Eltern, die ihren Spaß haben an dem vielfältigen Angebot.“

(tobi)